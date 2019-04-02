«Полюс Вернинское» выделил 20 миллионов рублей на развитие Бодайбинского района

Бодайбо, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - «Полюс Вернинское» выделил 20 млн рублей на развитие Бодайбинского района в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией Бодайбо и района.

Документ об этом накануне подписали управляющий директор «Полюс Вернинское» и мэр Бодайбо и района. Игорь Цукуров и Евгений Юмашев совместно работали над перечнем мероприятий, которые необходимо провести для помощи людям, улучшения инфраструктуры района, развития организаций социальной сферы, сообщили в компании «Полюс Вернинское».

Игорь Цукуров и Евгений Юмашев

– Мы в этом году переформатировали соглашение. В нем большАя часть средств будет выделена именно на адресную помощь жителям города и района. Мы смогли внести такие корректировки благодаря тому, что в прошлом году закончили работы по возведению и благоустройству физкультурно-оздоровительного комплекса, – рассказал Игорь Цукуров.

Также управляющий директор «Полюс Вернинское» отметил, что работа по улучшению спортивной инфраструктуры будет продолжена. В прошлом году уже началась реконструкция стадиона «Труд». В этом году на спортивное сооружение выделены дополнительные средства.

– Отрадно, что из года в год в Бодайбо и районе становится меньше проблемных объектов, которые требуют немедленного вмешательства. У нас ведется плановая работа, из бюджета выделяются деньги, но именно средства наших постоянных спонсоров, таких как компания «Полюс Вернинcкое», дает возможность более оперативно, без бюрократических проволочек, решать очень важные задачи, – отметил Евгений Юмашев.

Также в этом году в районе в рамках соцпартнерства с компанией «Полюс Вернинское» будет проведен ремонт культурно-досугового центра «Витим». Финансовая помощь будет оказана больнице, детским садам. А также традиционно компания окажет помощь в проведении праздников, профинансирует поездки детей на спортивные и обучающие мероприятия.