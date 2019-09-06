«Полюс» завершил разведочное бурение на месторождении Сухой Лог

Бодайбинский район, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - «Полюс» объявил об окончании на Сухом Логе программы разведочного бурения, запущенной в 2017 году. В ее рамках было пробурено 203,6 тысячи погонных метров (п.м.). В настоящий момент компания продолжает комплексный анализ проб.

Как сообщает пресс-служба компании «Полюс», по результатам анализа ожидается обновленная оценка предполагаемых и выявленных минеральных ресурсов, а также первая оценка запасов Сухого Лога.

Также на Сухом Логе «Полюс» завершает выполнение гидрогеологических и геотехнических изысканий. Плановые объемы бурения, оставшиеся на 2019 год, включают 5400 п.м. геотехнического бурения и 2800 п.м. гидрогеологического бурения.

В 2020 году «Полюс» планирует завершить на Сухом Логе бурение по сгущению сети объемом 30 тысяч п.м. Буровые работы будут сосредоточены в зоне карьера, где, как ожидается, «Полюс» будет вести добычу в первые годы разработки Сухого Лога. В результате компания сможет лучше определить зону минерализации в этой области и повысить точность планирования и определения последовательности горных работ.

Компания также планирует в 2020 году провести дополнительное бурение флангов и глубоких горизонтов Сухого Лога.