|Экономика / Бизнес
|04.09.2018
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Полтонны говяжьих субпродуктов без ветдокументов пытались провезти через Слюдянку
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Слюдянка, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке при досмотре автотранспорта выявлено нарушение при перевозке говяжьих субпродуктов.
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, из Новосибирска в Уссурийск пытались перевезти 500 кг говяжьей книжки без ветеринарных сопроводительных документов. Владельца груза оштрафовали.
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