Полтонны говяжьих субпродуктов без ветдокументов пытались провезти через Слюдянку

Слюдянка, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке при досмотре автотранспорта выявлено нарушение при перевозке говяжьих субпродуктов. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, из Новосибирска в Уссурийск пытались перевезти 500 кг говяжьей книжки без ветеринарных сопроводительных документов. Владельца груза оштрафовали. СПРАВКА: Книжка – третий отдел желудка крупного рогатого скота, представляющий собой слой тончайших мышечных пластин. Может использоваться в качестве основного корма для собак и кошек и составлять до 20% общего рациона. Чтобы заменить в рационе 100 грамм мяса, необходимо дать животному 150 грамм говяжьей книжки. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... россельхознадзор

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