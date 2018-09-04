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04.09.2018

Полтонны говяжьих субпродуктов без ветдокументов пытались провезти через Слюдянку

Слюдянка, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке при досмотре автотранспорта выявлено нарушение при перевозке говяжьих субпродуктов.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, из Новосибирска в Уссурийск пытались перевезти 500 кг говяжьей книжки без ветеринарных сопроводительных документов. Владельца груза оштрафовали.

СПРАВКА:

  • Книжка – третий отдел желудка крупного рогатого скота, представляющий собой слой тончайших мышечных пластин. Может использоваться в качестве основного корма для собак и кошек и составлять до 20% общего рациона. Чтобы заменить в рационе 100 грамм мяса, необходимо дать животному 150 грамм говяжьей книжки.

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