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28.12.2018

Полтора года в колонии проведет организатор незаконной рубки в Чунском районе

Чунский район, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Чунском районе осужден организатор незаконной рубки леса. Он проведет в колонии общего режима полтора года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в суде установлено, что в июле 2018 года мужчина привлек лесозаготовительную бригаду, солгав им о законности работ. Ущерб лесному фонду РФ составил более 380 тысяч рублей.

Свою вину обвиняемый признал в полном объеме.

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