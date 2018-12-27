|Экономика / Бизнес
|28.12.2018
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Полтора года в колонии проведет организатор незаконной рубки в Чунском районе
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Чунский район, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Чунском районе осужден организатор незаконной рубки леса. Он проведет в колонии общего режима полтора года.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в суде установлено, что в июле 2018 года мужчина привлек лесозаготовительную бригаду, солгав им о законности работ. Ущерб лесному фонду РФ составил более 380 тысяч рублей.
Свою вину обвиняемый признал в полном объеме.
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