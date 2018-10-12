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12.10.2018

Помощник руководителя Администрации президента оценил энергетический потенциал Приангарья

Иркутск, 12.10.18 (ИА "Телеинформ"), – Помощник руководителя Администрации президента России Кирилл Молодцов оценил энергетический потенциал Иркутской области. По его словам, ключевые направления, который будут успешно развиваться в регионе, - нефтепереработка и нефтегазохимия.

- Иркутская область уже 30 лет реализует не только нефтепереработку, но и проект освоения Ковыкты, это дает перспективу использования газа. Кроме того, здесь и усть-кутский проект. Это серьезный потенциал. В перспективе ближайших 20-30 лет эта территория будет развита примерно так же, как и Поволжье, – заявил Кирилл Молодцов 12 октября журналистам в рамках «круглого стола» комитета Государственной Думы по энергетике. Мероприятие прошло в Иркутске.

Как отмечает представитель Администрации президента, главная задача – люди и логистика. Сырье и технологии у региона есть, и их необходимо развивать.

В свою очередь председатель комитета Госдумы Павел Завальный считает, что «здесь есть все условия для развития этой отрасли, плюс экология». В этом аспекте отдельное внимание должно уделяться модернизации инфраструктуры. Котельные необходимо перевести на газ. Что касается электростанций, то тут уже надо рассматривать различные варианты вплоть до использования пеллет.

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