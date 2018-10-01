Поправки к бюджету Иркутской области рассмотрят в ЗС 8 октября

Иркутская область, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Заксобрании Иркутской области 8 октября проведут внеочередную сессию для рассмотрения поправок в бюджет региона на 2018 год и плановые 2019-2020 годы. Об этом стало известно на внеочередной сессии 2 октября.

Напомним, депутаты Заксобрания Иркутской области второго созыва настаивали на том, чтобы корректировку бюджета провели в июне 2018 года, однако губернатор и региональное правительство отложили это на осень. Планировалось, что корректировку рассмотрят в сентябре, но позже стало известно, что её проведут не раньше октября. Между тем, уже к концу июля от муниципалитетов начали поступать жалобы на то, что им не хватает денег.

Глава региона Сергей Левченко внёс в Законодательное собрание проект закона об изменениях в региональный бюджет на 2018 года и плановый период 2019 и 2020 годов лишь в конце сентября. Объём прогнозируемых доходов в текущем году предлагается увеличить на 11,9 млрд рублей и утвердить в сумме 149,6 млрд рублей, расходы – на 10,2 млрд, до 152,9 млрд рублей.

Перед этим первый заместитель губернатора – председатель правительства иркутской области Руслан Болотов на заседании регионального кабинета министров озвучил основные направления, по которым в 2018 году из областного бюджета планируется выделить дополнительные средства.