Поправки в бюджет Приангарья-2019 примут на сессии ЗС 13 декабря

Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Поправки в бюджет Иркутской области на 2019 год примут на сессии Законодательного собрания 13 декабря.

Как сообщила министр финансов Приангарья Наталия Бояринова, изменений доходной части бюджета не предполагается, изменения расходный части – только за счет перераспределения средств, то есть основные параметры казны остаются на прежнем уровне. Корректировка происходит, в значительной степени, в связи с необходимостью оказания дополнительной финансовой поддержки муниципальным образованиям, в том числе – на ликвидацию последствий паводков. Общая сумма корректировок – 1,405 млрд рублей.

Председатель комитета по бюджету Наталья Дикусарова отметила, что у многих территорий возникли вопросы по сбалансированности местных бюджетов. Поэтому с каждым муниципалитетом проблема решалась индивидуально. Однако остались некоторые вопросы, в том числе по ликвидации последствий наводнения в Тулунском районе и поселке Олха Шелеховского района. В связи с этим предлагается принять корректировки в первом чтении, доработать и на этой же сессии утвердить окончательно.