Послы ЕС продлили на год антироссийские санкции по Крыму

Москва, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Подготовительный комитет постпредов стран ЕC поддержал решение о продлении санкций против России из-за присоединения Крыма и Севастополя.

Официальное продление ограничений Совет Евросоюза должен утвердить на будущей неделе, пишут argumenti.ru . Санкции продлят на год.

Решение о продлении ограничений принято без обсуждения. Ближайшее заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел запланировано на 17 июня.

Напомним, в июне 2018 года Евросоюз продлил на год – до 23 июня 2019 года – «крымские» санкции. Меры применяются к лицам ЕС и компаниям, находящимся в Европейском союзе, при этом ограничены территорией Крыма и Севастополя.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о восстановлении отношений с Россией. Сенатор Алексей Пушков сообщил о недоверии словам главы европейской страны, которая поддерживает санкции.