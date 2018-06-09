Потребительский кредит: особенности, преимущества и предложения на mrcredits.su

Российская Федерация, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Потребительский кредит – самый распространенный вид краткосрочного кредитования. Его основным преимуществом является отсутствие контроля со стороны банка, на что были потрачены средства. Кредит на потребительские нужды – это частный займ небольшой суммы на срок от нескольких месяцев до пяти лет. Сумма потребительского кредита варьируется в зависимости от доходов в пределах 500-50000 долларов. Потребительский кредит с низкой ставкой выдается под процент от 15%, но на рынке, в частности на сайте mrcredits.su, встречаются кредиты и частные займы со ставкой 12,9% и ниже - в особых случаях, 9,9-11%. Кредиты в валюте зачастую выгоднее, процент на них ниже. Проценты могут отличаться весьма значительно в зависимости от срока кредитования, суммы и других условий. В банках и на специализированных сайтах потребительский кредит может быть с разовым погашением или с рассрочкой платежа, в зависимости от наиболее удобных для клиента условий. Также принято делать различие между обеспеченными и необеспеченными кредитами. В первом случае клиент предоставляет банку залог, во втором – кредит выдается на условиях доверия. Необеспеченные потребительские кредиты наличными выдаются под более высокий процент, что связано с повышенными рисками кредитора. В потребительском кредитовании участвуют не только заемщик и финансовая организация, но и торговая организация и поручитель. Потребительский кредит под низкий процент по паспорту имеет следующие преимущества: быстрое получение запрашиваемой суммы (от 30 минут);

возможность использования денег по собственному усмотрению;

обилие видов получения кредита: наличными, на банковский счет, карту, для оплаты техники или других предметов;

минимальные требования к заемщику (возраст от 21 до 60 лет, стаж работы от года и среднее образование). Схема потребительского кредитования очень удобна, ее основной минус – высокие процентные ставки, своеобразная «плата за риск». При выборе кредитного продукта стоит обращать внимание не только на низкие проценты, но и различные комиссии, штрафные санкции за просрочку выплаты, штраф за досрочное погашение, высокие ставки на сопутствующие услуги (ведение счета, обналичивание), первоначальный взнос. Перед тем, как взять потребительский кредит, внимательно рассмотрите предложения большого количества банков. К тому же, оформление кредита через пластиковую карту гораздо выгоднее – вы платите меньше процентов и есть льготный период. Таким образом, частный займ или потребительский кредит – отличная возможность для решения насущных проблем. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.