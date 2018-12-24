Потребление алюминия в России выросло на 40% за пять лет

Москва, Иркутская область, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Несмотря на то, что потребление алюминия в России неуклонно растет, этот показатель все еще далек от уровня стран – экономических лидеров. В то же время в России работает один из крупнейших в мире производителей этого металла – компания РУСАЛ. Ее заводы сосредоточены в Сибири, а два действуют у нас в Иркутской области, в Шелехове и Братске. О том, как государство может эффективно использовать ресурсы алюминиевой промышленности, в интервью федеральным журналистам рассказал директор по сбыту и маркетингу РУСАЛа Роман Андрюшин. – Традиционно в мире высокое потребление алюминия считается одним из показателей уровня экономического развития страны. Как обстоят дела у России в этом отношении?



– Несмотря на наши серьезные успехи, мы все еще как страна-потребитель алюминия, находимся в аутсайдерах. Уровень потребления алюминия в России за последние годы, конечно, вырос, но незначительно — с 6 кг до 7-8 кг на человека. Но по этому показателю мы все еще существенно отстаем от мировых стран. Допустим, в Китае, стране с развивающейся экономикой, эта цифра составляет 15 кг на душу населения, а в развитых странах, например, в Америке, Германии, Японии давно перешагнула отметку в 25 кг, то есть в 3-4 раза больше, чем тот уровень, где мы находимся сейчас. Поэтому обеспечение дальнейшего роста по экспоненте вовлекает большие ресурсы и большее количество участников рынка, а здесь неизбежно содействие и поддержка государства. Поддержка должна выражаться в приведении нормативной базы, стандартов, правил использования и эксплуатации различных сред и изделий в соответствие с современными требованиями. Не секрет, что, к сожалению, наша нормативная база, мы сейчас говорим про алюминий, была «заморожена» на уровне 60-70-х годов прошлого столетия и до недавнего времени не адаптировалась к стандартам современного мира. Мы видим, что во всем мире такие отрасли, как строительство, транспорт, упаковка, энергетика стали алюминиевыми, и России это тоже все предстоит. Мы в процессе модернизации нашей экономики, в том числе, в части применения новых материалов, включая и алюминий. Государство может ускорить внедрение нормативной базы, помочь с прохождением всех бюрократических барьеров и процедур.



– Вы перечислили несколько отраслей, в которых ведущие мировые державы сильно преуспели в плане применения современных материалов. Если говорить о нашей стране, то какие отрасли заметнее всего отстают?



– Большие недоработки и упущения есть в строительстве, автомобилестроении и транспорте. Можно бесконечно говорить о современных тенденциях. Мы видим на наших современных транспортных участках, например, поезда «Ласточка», скоростные поезда: везде, где речь идет о каких-то современных материалах, деталях и технологиях, мы неизбежно констатируем факт присутствия импортного материала.



– Недавно Минпромторг заявил об инициативе создания в России собственного инжинирингового центра для разработки технологий и компонентов для автоотрасли. Как вам кажется, это действительно необходимо?



– Я считаю, что это жизненно необходимо, потому что Минпромторг является одним из регуляторов и, наверное, главным стимулирующим фактором в локализации автомобилестроения в России. Благодаря Минпромторгу сейчас все больше предприятий и производств, которые работают на современное автомобилестроение в России, используют отечественные компоненты. Поэтому можно только приветствовать очередную инициативу Минпромторга по созданию такого центра, потому что в рамках локализации автомобилестроения, конечно, подобные решения у нас в стране под силу только государственным органам. Мы взаимодействуем с Минпромторгом в формулировке возможных вариантов кооперации в части именно алюминиевых компонентов и полностью поддерживаем инициативу по созданию литейных центров. Это будет очень хороший пример импортозамещения в автомобилестроении, и подобные инициативы в других смежных отраслях очень важны для нашей страны.



– Недавно Владимир Путин сказал, что если вовремя не сориентироваться, то можно отстать навсегда. Роман, что, по вашему мнению, нужно сделать, чтобы российская экономика не отстала?



– Мы должны идти в ногу со временем. Сырьевая доктрина не должна продолжаться в России. Также обращусь здесь к словам президента о том, что надо развивать перерабатывающую отрасль. Чем больше этапов и процессов переработки остается в России, тем больший валовый, маржинальный продукт и добавленную стоимость мы создаем в своем отечестве, а также больше людей задействуем в производстве. Поэтому следом за восстановлением и процветанием сырьевых мощностей и производств Россия должна быть нацелена на создание уже конечных продуктов, быть готова к продаже товаров как в секторе B2B, так и в секторе B2C. Источник: bfm.ru ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... братск

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