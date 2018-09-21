Повысить урожаи аграриям Иркутской области предлагают с помощью поливных систем

Иркутская область, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Министерство сельского хозяйства Иркутской области заявило о необходимости внедрения поливных систем в КФХ региона для повышения урожая картофеля и других овощей открытого грунта. Применение такого оборудования позволит увеличить рост урожая на 70%, сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на главу ведомства Илью Сумарокову.

– Особенности поливных систем заключаются в том, что они значительно помогают увеличить эффективность овощеводства, кормопроизводства и растениеводства. При этом поливные системы бывают двух видов: для орошения и капельного (внутрипочвенного) полива. Последний является более эффективным – примерно на 60% – за счет уменьшения расхода воды, – пояснил министр.

По словам Ильи Сумарокова, поливные системы аграрии Иркутской области могут приобрести в лизинг с компенсацией 40% затрат из регионального бюджета, а также при реализации экономически значимых проектов (компенсировано будет 50% стоимости оборудования).

Сейчас в Приангарье поливные системы используют лишь в нескольких сельхозорганизациях. Это АО «Белореченское», КФХ Леонида Кичигина в Усольском районе и КФХ Салома Кахарова в Усть-Удинском районе. Также приобретены и будут монтироваться в ближайшее время поливные системы в КФХ Николая Чуванова в Иркутском районе.