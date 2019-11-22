Правительство Иркутской области будет сотрудничать с Азиатско-Тихоокеанским банком

Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Соглашение о сотрудничестве подписали первый заместитель губернатора-председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов и председатель правления Азиатско-Тихоокеанского банка Сергей Аврамов. Цель соглашения – реализация перспективных совместных проектов, в первую очередь, направленных на социально-экономическое развитие региона, сообщает пресс-служба губернатора.

– Наш регион уже сотрудничает с рядом крупных банков страны. Главная задача такого взаимодействия – реализация социально-значимых проектов, а также доступность всех видов банковских услуг в отдаленных территориях, – отметил Руслан Болотов.

Азиатско-Тихоокеанский банк работает в 19 регионах России, готов принимать участие в разных государственных программах: это и ЖКХ, и здравоохранение, и инфраструктурное строительство.

– Нам очень важно развивать социальные программы, поддерживать их финансирование. Мы говорили сегодня о возможности нашего участия в социальных программах, инфраструктуре и о многом другом. Эти программы должны быть интересны и для субъекта РФ, и для заемщиков, и для Банка. Мы постараемся найти такие точки взаимодействия, чтобы всем участникам процесса было интересно. Например, сейчас в Банке действует государственная программа по ипотеке, разработанная специально для многодетных семей, – рассказал Сергей Аврамов.