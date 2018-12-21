Правительство Иркутской области поддержало строительство ещё пяти семейных молочных ферм

Иркутская область, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Итоги конкурса на получение в 2018 году субсидии на развитие семейных молочных животноводческих ферм подвели в министерстве сельского хозяйства Иркутской области.

Как сообщила первый заместитель министра Наталья Жилкина, победителями признаны пять крестьянских (фермерских) хозяйств, пишет пресс-служба губернатора.

Уже в 2019 году начнётся строительство двух семейных молочных животноводческих ферм в Тайшетском районе (КФХ Виктора Зверева и КФХ Сергея Холупенко), по одной – в Баяндаевском (КФХ Татьяны Емнуевой), Усть-Удинском (КФХ Салома Кахарова) и Осинском (КФХ Валентины Самороковой) районах.

Наталья Жилкина отметила, что в 2018 году максимальная сумма гранта на одно КФХ была увеличена с 12 до 15 млн рублей. Общий объём выделяемых из регионального бюджета средств составил 75 млн рублей (в 2017 году –56,6 млн рублей). Деньги должны быть направлены на строительство ферм, их комплектацию оборудованием и техникой, а также на приобретение племенных сельскохозяйственных животных.

Напомним, за четыре года средства из областного бюджета на развитие семейных молочных животноводческих ферм получили 24 фермера, 19 из которых завершили строительство объектов вместимостью 120 скотомест. Фермы оснащены высокопроизводительной сельскохозяйственной техникой и оборудованием, что обеспечивает 100% уровень механизации технологии производства молока.