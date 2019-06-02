|Экономика / Бизнес
|02.06.2019
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Правительство Иркутской области поддержит грантами начинающих фермеров
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Иркутская область, 2.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство сельского хозяйства Иркутской области объявляет о начале конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. Максимальная сумма одного гранта – 3 миллиона рублей.
Как рассказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, общий объем финансирования по направлению «Начинающий фермер» в 2019 году увеличен и составит около 112 миллионов рублей, в том числе 88,4 миллиона рублей – средства федерального бюджета. В прошлом году размер федерального софинансирования был около 74,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.