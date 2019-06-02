Правительство Иркутской области поддержит грантами начинающих фермеров

Иркутская область, 2.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство сельского хозяйства Иркутской области объявляет о начале конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. Максимальная сумма одного гранта – 3 миллиона рублей. Как рассказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, общий объем финансирования по направлению «Начинающий фермер» в 2019 году увеличен и составит около 112 миллионов рублей, в том числе 88,4 миллиона рублей – средства федерального бюджета. В прошлом году размер федерального софинансирования был около 74,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.



– Средства гранта могут быть направлены на приобретение племенных сельскохозяйственных животных и сельскохозяйственной техники, – отметил глава регионального Минсельхоза.



Илья Сумароков напомнил, что за все время реализации мероприятия по грантовой поддержке начинающих фермеров в Иркутской области (с 2012 года) средства получили 425 человек, в том числе 39 фермеров из 14 районов области – в 2018 году. Всего за семь лет выплачено 668,4 миллиона рублей. В прошлом году по поручению Губернатора Иркутской области Сергея Левченко максимальный размер одного гранта был увеличен с 1,5 до 3 миллионов рублей.



Прием документов на участие в конкурсном отборе 2019 года продлится до 24 июня. Ознакомиться с условиями предоставления грантов и перечнем необходимых документов, методикой отбора получателей можно на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области.



КООРДИНАТЫ: Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 432.

Телефон для справок: 8 (3952) 28-67-42. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: илья сумароков младший

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