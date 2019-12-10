Правительство Приангарья: утвержден план экономического развития территорий, пострадавших от паводка

Иркутская область, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - План экономического развития районов Иркутской области, пострадавших в ходе наводнения, утвердили на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий летнего паводка. Об этом сообщили в министерстве экономического развития Приангарья.

План включает перечень инвестиционных проектов в сфере промышленного производства, сельского хозяйства, туризма, комплекс мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, снятию ограничений для реализации инвестиционных проектов, урегулированию проблем градостроительной деятельности и целевые показатели, которые в результате реализации мероприятий должны быть достигнуты.

– В результате реализации инвестиционных проектов на территории 12 муниципальных образований региона планируется создание более трех тысяч новых рабочих мест, – отметила заместитель министра экономического развития Марина Петрова.

Также правительство РФ 18 сентября 2019 утвердило перечень мероприятий инфраструктурного характера по восстановлению жилья, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области.