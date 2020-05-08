Правительство региона: Иркутская область входит в число лидеров по поддержке предпринимателей

Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область входит в число лидеров по поддержке предпринимателей. Об этом было заявлено 8 мая на совещании по вопросу поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) в условиях ухудшения ситуации с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба губернатора, участники мероприятия также обсудили возможности снятия ограничительных мер для ряда отраслей.

– Правительством России приняты меры для обеспечения экономической устойчивости и финансовой стабильности. Механизм получения мер поддержки должен быть доступен, - отметил Игорь Кобзев. - Этот вопрос мы держим на контроле. Нам очень важна обратная связь от предпринимателей.

В настоящее время продолжают работать 76,8% предприятий региона с численностью работающих более 640 тыс. человек. В сфере малого бизнеса продолжают деятельность порядка 48% индивидуальных предпринимателей с численностью работающих более 32 тыс. человек.

Принят ряд антикризисных мер для поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, приняты изменения в закон о налоге на имущество организаций. До конца 2020 года для владельцев торгово-офисной недвижимости в 1,5 раза (с 0,75% до 0,5%) снижена ставка по региональному налогу на имущество. Объем льгот в результате такого решения оценивается в 500 млн рублей. Как показал мониторинг ситуации, арендодатели идут на снижение арендной платы на 25-30% либо отменяют ее совсем при условии уплаты коммунальных платежей.

Субъекты МСП Иркутской области с 18 марта по 31 сентября 2020 года освобождены от арендных платежей за пользование недвижимым имуществом, находящимся в областной собственности, на общую сумму 70 млн рублей.

Утвержден перенос сроков уплаты ряда налогов в бюджет Иркутской области на сумму порядка 1,3 млрд рублей. Недополученные доходы от видов деятельности, признанных пострадавшими, оцениваются в 1,1 млрд рублей.

Иркутская область находится в лидерах по мерам поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего в условиях эпидемии. На сегодня спрогнозирована и оказывается поддержка предпринимателям на сумму порядка 7 млрд рублей, они предусмотрены в бюджете.

- В Иркутской области уже с апреля обозначен большой перечень отраслей, которые могут работать. Если Москва и Московская область только с 12 мая разрешают деятельность строительных организаций, то мы это сделали еще 4 апреля, то есть в этом направлении идем на опережение, - сообщил председатель правительства региона Константин Зайцев.

Он поблагодарил за совместную работу по разработке мер поддержки субъектов МСП депутатов Законодательного собрания.

– Есть план - постепенно начать открывать разные виды бизнеса. Конечно, многое будет зависеть от того, как много людей пользуется услугами той или иной компании, насколько предприниматели готовы обеспечить безопасный режим, - считает президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь. – Но сам посыл к тому, что предприятия будут открываться, - это хорошо. Наши обращения к губернатору и правительству с просьбой открыть те или иные виды бизнеса не остались без внимания.

– Основная наша задача – сохранение бизнеса и рабочих мест. В регионе уже расширен список предприятий, которым разрешено работать. Главное, чтобы послабление мер не привело к резкому росту заболеваемости. Поэтому контроль соблюдения санитарных норм и правил дезинфекции должен быть жестким и постоянным, – отметил Игорь Кобзев.