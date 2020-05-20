Предложения по поддержке сельскохозяйственной деятельности предпринимателей внесены в Госдуму по инициативе Михаила Щапова

Москва, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Деятельность рабочей группы по поддержке сельского хозяйства под руководством депутата ГД от Иркутской области Михаила Щапова стала приоритетной для руководства Госдумы. Об этом сообщает пресс-служба парламентария. Пересмотреть налоговую нагрузку для сельского хозяйства, поддержать из федерального бюджета закупку мяса и молока у населения, компенсировать расходы на перевозку зерна по железной дороге и обеспечить льготными кредитами строительство и модернизацию овоще- и зернохранилищ по всей стране. Такие меры – срочные и стратегические – предложила рабочая группа по поддержке субъектов предпринимательства в отрасли сельского хозяйства под руководством депутата Государственной думы РФ Михаила Щапова. Заседание состоялось 19 мая. Предложения будут внесены в межфракционную комиссию по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса, созданную при Госдуме. Это уже второй пакет. Первый был направлен комиссией в начале мая в правительство РФ. Напомним, первое онлайн-заседание рабочей группы по поддержке субъектов предпринимательства в отрасли сельского хозяйства при Государственной думе состоялось 29 апреля. В группу вошли представители Минсельхоза РФ, Корпорации МСП, Россельхозбанка, ряда федеральных объединений сельхозпроизводителей. Иркутскую область в ней представляют министерство сельского хозяйства, комитет по сельскому хозяйству Законодательного собрания, Торгово-промышленная палата Восточной Сибири, Агропромышленный союз региона. – Первый пакет предложений нашей рабочей группы мы представили на заседании комиссии по вопросам поддержки МСП уже 30 апреля. Он полностью вошел в итоговую таблицу предлагаемых мер поддержки, направленную от Государственной думы в правительство России для рассмотрения. Кроме того, рабочая группа была обозначена как приоритетная руководством Государственной думы, – сообщил Михаил Щапов. – Часть предложений мы уже проработали с тем, чтобы преобразовать их в законопроекты и 18 мая внесли в комиссию для дальнейшей работы. Мы очень рассчитываем, что Госдума даст зеленый свет этим поправкам, и в ближайшем будущем предложения отрасли смогут получить статус законов. Во второй пакет мер поддержки аграрии предложили внести пункты, направленные как на поддержку производителей и потребителей сельхозпродукции в условиях кризиса, так и меры, которые обеспечили бы развитие отрасли в перспективе. Так, ТПП Восточной Сибири внесла предложение снизить ставку НДС на 2-4% до 31 декабря 2021 года. Это позволило бы МСП направить высвобожденные средства на сохранение зарплат своим сотрудникам в условиях падения прибыли, а также не увеличивать себестоимость продукции и розничные цены для конечных потребителей. С этой же целью представители тепличных хозяйств предложили законодательно ограничить наценки торговых сетей на продукцию предприятий защищенного грунта (тепличных овощей, грибов, зелени). Представители муниципальных образований, где сельское хозяйство является основой экономики, обратили внимание на необходимость поддержать жителей села. Сегодня на личных подворьях области производится существенная часть молока и мяса. Только в 2019 году население сдало сельхозкооперативам более трех тысяч тонн мяса, и почти 40 тысяч тонн молока. Чтобы поддержать фермеров и владельцев приусадебных хозяйств сейчас, когда доходы населения из-за кризиса резко сокращаются, было предложено ввести субсидии из федерального бюджета сельскохозяйственным кооперативам на закупку у населения излишков молока, мяса, картофеля и овощей, ягоды. Также поступило предложение снизить стоимость ветеринарных и госуслуг при оформлении ветеринарных сопроводительных документов, чтобы снизить затраты фермеров, а следовательно, и себестоимость продукции. От Заксобрания Иркутской области поступило предложение разработать федеральную программу льготного кредитования реконструкции и модернизации существующих перерабатывающих предприятий, а также создание новых мощностей, ориентированных на закупку, хранение и глубокую переработку сельскохозяйственного сырья. Нехватка современных зерно– и овощехранилищ ощущается во всей стране. Между тем, наличие в регионах современных элеваторов с сетью районных приемных пунктов позволило бы сформировать региональные стабилизационные фонды зерна, обеспечило бы цивилизованный сбыт и помогло решить как проблему экспорта муки и комбикормов, так и сложности с торговлей на внутренних рынках. Этой же цели поспособствовало бы введение компенсации из федерального бюджета железнодорожных расходов по транспортировке зерна. Представители животноводческой отрасли указали на проблему таможенных пошлин на оборудование, корма, ветеринарные препараты, не имеющие аналогов в России. И посчитали необходимым существенно снизить пошлины, вплоть до полной отмены. Как подчеркнул Михаил Щапов, деятельность комиссии и входящих в нее рабочих групп решено продлить до конца седьмого созыва Госдумы. Поэтому работа над мерами поддержки будет продолжаться. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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