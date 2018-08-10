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Экономика / Бизнес
10.08.2018

Предпринимателей Приангарья 21 августа приглашают на встречу с руководством Роспотребнадзора

Иркутская область, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель управления Роспотребнадзора по Иркутской области Алексей Пережогин проведет 21 августа личный прием предпринимателей в бизнес-приемной Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири.

Как отмечают в пресс-службе ТПП Восточной Сибири, бизнес-приемная для представителей малого и среднего предпринимательства открылась в Иркутске в 2018 году. В рамках ее работы предполагается взаимодействие бизнесменов с органами региональной власти, территориальными подразделениями федеральных структур, прокуратурой, а также органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями.

На встречах рассматриваются вопросы о нарушениях прав предпринимателей, о практике применения нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы малого и среднего бизнеса, о налоговых, имущественных и лицензионных правилах, обсуждаются предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы.

23 августа личный прием предпринимателей в ТПП ВС проведет начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России Павел Герасимов.

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