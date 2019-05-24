Предпринимателей Приангарья поздравили с профессиональным праздником

Иркутская область, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, как и по всей стране, 26 мая отмечается День российского предпринимательства. Бизнесменов региона поздравили с профессиональным праздником.

Уважаемые предприниматели Иркутской области! Примите поздравления с профессиональным праздником!

В современное время развитие экономики региона немыслимо без предпринимательства. Это серьезная движущая сила, во главе которой стоят увлеченные, активные, преданные своему делу люди. Поддержка предпринимателей, создание благоприятной среды для вашей деятельности – одна из приоритетных задач регионального парламента. Ведь если будет успешным бизнес, значит, будут новые рабочие места, увеличение налоговых поступлений в бюджет, привлечение инвестиций и дополнительных средств на решение многих социальных вопросов.

Мы благодарны предпринимателям, которые реализуют благотворительные проекты, занимаются благоустройством городов и поселков Иркутской области.

От имени депутатов Законодательного собрания и от себя лично желаю вам новых удачных проектов, смелых решений, надежных деловых партнеров, процветания и всего самого наилучшего!

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол

Дорогие коллеги! Уважаемые предприниматели! Искренне поздравляю всех активных и неравнодушных, умеющих рисковать, всех, кто ценит и любит свое дело, с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства!

Предпринимательство – основа экономической стабильности государства, а бизнесмены – самые энергичные и инициативные люди, воплощающие в жизнь смелые идеи и инновационные проекты.

Благодаря работе крупных, средних и малых предприятий Иркутской области развивается экономика нашего региона, создаются новые рабочие места и увеличиваются доходы бюджета, модернизируются производства, благоустраиваются города и поселки и, главное, повышается качество жизни людей. Трудно переоценить и социальный эффект от деятельности бизнес-сообщества Приангарья – многие социально ответственные предприниматели занимаются благотворительностью, принимают активное участие в общественной жизни.

Дорогие друзья! Желаю всем, кто встал на предпринимательскую стезю, успехов и вдохновения, поддержки со стороны государства и общества, удачных стартапов, воплощения самых смелых и масштабных идей! Приглашаю в ряды Союза «ТПП ВС», чтобы совместно реализовать амбициозные планы. Счастья, благополучия, удачи вам и вашим близким, надежных друзей и партнеров!

Президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь