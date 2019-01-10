Предпринимателей Приангарья приглашают подавать заявки на нацпремию «Немалый бизнес»

Иркутская область, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов приглашает бизнесменов Иркутской области принять участие в Национальной премии «Немалый бизнес».

Как сообщает пресс-служба регионального бизнес-омбудсмена, это открытый конкурс для предпринимателей малого бизнеса России в возрасте до 40 лет, которые «меняют Россию и транслируют ценности предпринимательства всему обществу».

Премия была запущена 6 декабря 2018 года. По условиям премии в лонг-лист войдут 100 участников, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого голосования – 20. И уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях:

«Ранний успех» – для тех, кто достиг результатов в юном возрасте;

«Стремительный рост» – в течение года показатели бизнеса увеличились в разы;

«Инновационный прорыв» – за внедрение технической или управленческой инновации, которая помогла значительно улучшить количественные показатели;

«Добрый бизнес» – для социально ориентированных предпринимателей;

«Реальный продукт» – специально для производственников.

Гран-При – номинация, результат в которой определяется голосованием экспертов.

Вручение премии состоится 6 февраля 2019 года на одной из крупнейших инновационных площадок Москвы – Цифровое Деловое Пространство. Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке . Участие бесплатное.

– Статус победителя премии «Немалый бизнес» позволит компаниям получить привилегии для дальнейшего развития, а для потребителей ее услуг станет ориентиром при выборе среди аналогичных организаций, – отметили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области.