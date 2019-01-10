|Экономика / Бизнес
|11.01.2019
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Предпринимателей Приангарья приглашают подавать заявки на нацпремию «Немалый бизнес»
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Иркутская область, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов приглашает бизнесменов Иркутской области принять участие в Национальной премии «Немалый бизнес».
Как сообщает пресс-служба регионального бизнес-омбудсмена, это открытый конкурс для предпринимателей малого бизнеса России в возрасте до 40 лет, которые «меняют Россию и транслируют ценности предпринимательства всему обществу».
Премия была запущена 6 декабря 2018 года. По условиям премии в лонг-лист войдут 100 участников, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого голосования – 20. И уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях:
Вручение премии состоится 6 февраля 2019 года на одной из крупнейших инновационных площадок Москвы – Цифровое Деловое Пространство. Подробнее о конкурсе можно узнать
– Статус победителя премии «Немалый бизнес» позволит компаниям получить привилегии для дальнейшего развития, а для потребителей ее услуг станет ориентиром при выборе среди аналогичных организаций, – отметили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области.
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