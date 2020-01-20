Предприниматели Иркутской области могут побороться за Национальную премию «Золотой Меркурий»

Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - ТПП Восточной Сибири объявляет о проведении регионального этапа конкурса на соискание Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Об этом сообщает пресс-служба организации. Премию в 2002 году учредила Торгово-промышленная палата РФ по инициативе известного политика Евгения Примакова, который в 2001–2011 годах возглавлял ТПП РФ. За период с 2002 по 2019 год в конкурсе приняли участие более 100 компаний из Иркутской области. На федеральном уровне премией «Золотой Меркурий» в разные годы, в частности, были отмечены ООО «НПК «Агротех», ООО «Прайс-Хаус ТВ’с», ООО «Лактовит», АО «Ангарский цементно-горный комбинат». Конкурс проводится на безвозмездной основе. Он является единственным в России запатентованным в соответствии с законодательством и официально зарегистрированным конкурсом предприятий российского бизнеса. Участвовать в конкурсе «Золотой Меркурий» могут российские малые предприятия с численностью персонала до 100 человек и предприятия-экспортеры. Участие в «Золотом Меркурии» способствует формированию имиджа успешной, стабильно развивающейся компании, занимающей активную бизнес-позицию. Участники конкурса получают возможность заявить о себе на уровне региона и всей страны как о лучшем предприятии в своей сфере. Получение Национальной премии позволяет укрепить статус предприятия среди партнеров и клиентов компании, а также в бизнес-сообществе в целом. Конкурс «Золотой Меркурий» проводится по следующим номинациям: «Лучшее малое предприятие»: в сфере промышленного производства;

в сфере строительства;

в сфере производства потребительской продукции;

в сфере услуг;

в агропромышленном комплексе;

в сфере инновационной деятельности. «Лучшее предприятие-экспортер»: в области промышленного производства;

в сфере производства потребительской продукции;

в сфере услуг;

в области международного инновационного сотрудничества. «Лучшее семейное предприятие» (проводится среди малых предприятий). Организаторами также установлены специальные номинации федерального этапа конкурса: «Лучший регион (город) с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства».

«За вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов России».

«Успешный старт».

«Лучшая иностранная компания, работающая на российском рынке».

«Лучшая банковская программа для МСП».

«Устремленные в будущее».

«Семейный старт». Первый этап конкурса – региональный и отраслевой – проводиться ТПП Восточной Сибири до 28 февраля 2020 года. Далее Экспертный совет ТПП ВС выдвигает предприятия на федеральный тур. От региона на конкурс выдвигается не более одного претендента по каждой номинации, прошедших региональный этап. Победители конкурса награждаются дипломами ТПП РФ, эксклюзивными статуэтками «Золотой Меркурий» и ценными призами. Кроме того, победителям и лауреатам конкурса предоставляется право использования эмблемы «Золотого Меркурия» как показателя, подтверждающего высокое качество продукции и услуг. ПОДРОБНОСТИ: Правила проведения конкурса «Золотой Меркурий» доступны по ссылке: http://goldmercury.ru/usloviya/ .

. По вопросам подачи заявок на региональный этап конкурса обращайтесь по телефону: 8(3952) 33-51-00, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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