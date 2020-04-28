Предприниматели Приангарья поддерживают отмену всех налогов до конца 2020 года

Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Превалирующая часть бизнеса поддерживает отмену всех налоговых и неналоговых платежей для субъектов МСП на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Такой вывод можно сделать по результатам второго этапа исследования Торгово-промышленной палаты РФ «Бизнес-барометр страны». Независимый опрос предпринимателей проходил с 20 по 26 апреля. Всего представителями бизнеса было заполнено порядка 22 тысяч анкет по всей России. Как рассказал президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь, в опросе приняли участие около 500 предпринимателей Иркутской области, из которых 59% – это коммерческие организации и 33% – индивидуальные предприниматели, сообщает пресс-служба организации. – По результатам опроса, 73% предпринимателей Приангарья призывают к отмене всех налоговых и неналоговых платежей для малого и среднего бизнеса в 2020 году, – отметил Алексей Соболь. – Кроме того, 83% респондентов уверены в том, что необходимо объявить все отрасли экономики наиболее пострадавшими от коронавируса и распространить на них установленные меры государственной поддержки. Алексей Соболь также рассказал, что лишь 7% предпринимателей Иркутской области смогли адаптироваться к сложившейся ситуации и отметили положительную динамику в своем бизнесе. При этом основная часть – две трети опрошенных – борются за свой персонал и не увольняют сотрудников. При этом 20% проголосовавших остановили сокращения в компаниях, услышав о субсидиях и беспроцентных кредитах на заработную плату. Однако более половины предпринимателей, обратившихся в банк за получением кредита под 0%, получили отказ, так как не включены в перечень поддержки или не имеют зарплатного кредита в данном банке. Для сохранения своего бизнеса 65% респондентов просят об арендных каникулах и отмене всех имущественных и земельных налогов до конца года, а 57% предпринимателей нуждаются в долгосрочных беспроцентных кредитах на пополнение оборотного капитала и развитие деятельности. Половина опрошенных предпринимателей призывает снизить страховые взносы до 15% на всю заработную плату, а более трети респондентов выступает за возврат бизнесу всех страховых взносов, уплаченных в первом квартале текущего года. Алексей Соболь напомнил, что с таким предложением к правительству РФ ранее обратилась большая четверка бизнес-объединений – ТПП России, «Опора России», «Деловая Россия» и Российский союз промышленников и предпринимателей. В коллективном письме они попросили признать бизнес во всех сферах пострадавшим от последствий коронавируса и оказать ему максимальную поддержку. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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