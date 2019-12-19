Предпринимателям из зон наводнения в Иркутской области выдали больше 175 миллионов рублей на возобновление бизнеса

Иркутская область, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Около 80 предпринимателей, пострадавших от наводнения в Иркутской области, получили льготные займы от регионального Фонда микрокредитования. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Всего с 30 августа по 19 декабря бизнесмены на возобновление предпринимательской деятельности получили льготные займы под 1% годовых в общей сумме 175 млн 175 тысяч рублей. Среди заёмщиков по программе льготного кредитования на возобновление предпринимательской деятельности 48 предпринимателей из Тулуна, 18 из Нижнеудинска, пять из Тайшетского района, четыре из Чуны, четыре из Тулунского района.

По пониженной ставке для предпринимателей моногородов под 3,25-4,55% годовых микрозаймы получили восемь бизнесменов в Тулуне, по три предпринимателя из Усолья-Сибирского, Байкальска и Шелехова, по одному – из Усть-Илимска, Черемхово, Железногорска-Илимского, Саянска. Общая сумма всех займов составила более 59 млн рублей.

Узнать условия микрокредитования и подать заявку на микрозайм для развития бизнеса до пяти миллионов рублей по ставке от 1% до 10% годовых сроком до трех лет в «Фонде микрокредитования Иркутской области» можно в офисе в Иркутске, в любом из шестисот окон Многофункциональных центров в области, а также онлайн на сайте http://mfoirk.ru .