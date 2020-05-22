Предпринимателям Приангарья отодвинули сроки уплаты арендных платежей

Иркутская область, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Для представителей малого и среднего бизнеса, в том числе из Приангарья, арендующих федеральное имущество, увеличен период действия льготы по отсрочке уплаты арендных платежей до 1 октября 2020 года.

Как сообщает пресс-служба территориального управления Росимущества в Иркутской области, речь идет о тех предпринимателях, договоры с которыми заключены до 1 апреля 2020 года. Ранее период отсрочки составлял апрель-июнь 2020 года.

Увеличен также период, за который арендатор должен будет погасить отсроченную задолженность. Теперь задолженность по арендной плате подлежит уплате в срок, предложенный арендаторами, но не позднее 1 января 2023 года, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды.

Для арендаторов, освобожденных от уплаты арендных платежей в период с 1 апреля 2020 года до 1 июля 2020 года, дополнительно предоставляется отсрочка уплаты арендной платы в 2020 году в период с 1 июля 2020 года до 1 октября 2020 года. При этом к ним не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности.

Чтобы получить льготу по отсрочке уплаты арендных платежей, арендатору необходимо направить в теруправление Росимущества в Иркутской области соответствующее заявление.

По вопросам о предоставлении льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих федеральное имущество, можно обращаться по телефонам Территориального управления Росимущества в Иркутской области:

Прямая связь по вопросам отсрочки и освобождения от арендных платежей субъектов МСП: 8-983-407-56-77;

отдел управления земельным фондом и учета федерального имущества8 (3952) 201-336;

отдел приватизации и работы с государственными и коммерческими организациями: 8 (3952) 241-087.