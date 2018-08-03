Предприятие «Роспром» в Братске уличили в загрязнении воздуха

Братск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске предприятие «Роспром» уличили в загрязнении атмосферы, к тому же выброс вредных веществ происходил без разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского облсуда.

Изначально иск в Падунский районный суд Братска подал Братский межрайонный природоохранный прокурор. Тогда предприятие обязали обратиться в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области для получения разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в установленном законом порядке.

Компания не согласилась с решением суда первой инстанции и подала апелляцию в Иркутский областной суд. Однако тот оставил решение без изменений.