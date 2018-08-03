ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Экономика / Бизнес
04.05.2018

Предприятие «Роспром» в Братске уличили в загрязнении воздуха

Братск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске предприятие «Роспром» уличили в загрязнении атмосферы, к тому же выброс вредных веществ происходил без разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского облсуда.

Изначально иск в Падунский районный суд Братска подал Братский межрайонный природоохранный прокурор. Тогда предприятие обязали обратиться в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области для получения разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в установленном законом порядке.

Компания не согласилась с решением суда первой инстанции и подала апелляцию в Иркутский областной суд. Однако тот оставил решение без изменений.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске