Предприятия-банкроты в Иркутской области погасили задолженность по зарплате на общую сумму 1,46 миллионов рублей

Иркутская область, 25.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Согласно данным мониторинга регионального управления Росреестра, в первом квартале 2020 года арбитражные управляющие Приангарья погасили 1,46 млн рублей задолженности перед бывшим работникам предприятий-банкротов.

– В том числе, с января по март частично была выплачена задолженность по заработной плате на предприятиях ООО «Тавгас» (1,384 млн рублей) и ОАО «Санаторий Братское взморье» (77 тысяч рублей). На сегодняшний день задолженность на общую сумму более 280 миллионов рублей зафиксирована на 27 предприятиях Иркутской области, находящихся в различных процедурах банкротства, – заявил руководитель управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев.

Наиболее значительная задолженность по заработной плате отмечается у 13 предприятий-банкротов – ООО "Иркутскнефтегазстрой", ООО "Иркутский завод сборного железобетона", АО "Востоксибэлектрострой", ООО "КСК", ООО «Роспил», ЗАО "Мостостроительный отряд 106", ОАО «Санаторий Братское взморье», ЗАО "Сибмост-45", ОАО «Нижнеангарсктрансстрой», ООО «ИркутскСтальБетон», АО «Электросетьстрой», ООО «Нафтабурсервис».

Управлением Росреестра по Иркутской области на постоянной основе проводится мониторинг предприятий Приангарья, находящихся в различных процедурах банкротства. Ведомство еженедельно осуществляет сбор данных от арбитражных управляющих о полном или частичном погашении задолженности по заработной плате на предприятиях-банкротах, а также изучает размещенные в открытых источниках сведения о реализации арбитражными управляющими обязанностей по формированию конкурсной массы должника – действий по розыску имущества должника, взысканию дебиторской задолженности, принятие мер по оспариванию сделок должника, привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.

В целях снижения задолженности по заработной плате на предприятиях-банкротах управление Росреестра по Иркутской области проводит разъяснительную работу с арбитражными управляющими о необходимости соблюдения норм действующего законодательства, в том числе и в вопросе погашения имеющейся задолженности перед работниками предприятий-банкротов.