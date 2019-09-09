Иркутск, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Предприятия энергосистемы Иркутской области отпразднуют свое 65-летие вместе с жителями региона. В ближайшие три недели в Иркутске пройдет несколько праздничных массовых мероприятий. Об этом сообщил генеральный директор компании «ЕвроСибЭнерго» (управляет энергоактивами En+ Group) Михаил Хардиков на пресс-конференции 9 сентября 2019 года. - В этом году у нас знаменательная дата - 65 лет объединенной иркутской энергетической системе. Сегодня мы официально объявляем о старте юбилейных мероприятий, которые организованы компанией En+ Group на территории области. Иркутская энергосистема является одной из крупнейших в России и включает три крупные гидроэлектростанции и девять тепловых электростанций, - отметил Михаил Хардиков. Он также подчеркнул, что общая установленная мощность ГЭС – 9 тысяч мегаватт, и в 2018 году ими произведено 36,8 миллиардов киловатт-часов. Девять ТЭС общей тепловой мощностью 11,7 тысяч гигакалорий в час и электрической мощностью 3,9 тысяч мегаватт в 2018 году выработали 21 миллион гигакалорий тепловой энергии и 13 миллиардов киловатт-часов электрической. История объединённой энергосистемы началась в октябре 1954 года, когда по указу Верховного Совета СССР организовали районное энергетическое управление Иркутскэнерго, куда вошли иркутские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Иркутские городские электросети и «Энергосбыт». За 65 лет существования предприятия энергосистемы Иркутской области вместе произвели более 3 триллионов киловатт-часов. Для сравнения – в 2018 году выработка всех станций России составила 1 триллион 100 миллиардов киловатт-часов. Таким образом энергосистема Приангарья за все время своей работы произвела практически три годовых объема энергопредприятий всей страны. En+Group ежегодно инвестирует порядка 5 миллиардов рублей в поддержание надежности станций, реализуются масштабные проекты по модернизации. Ключевой из них - «Новая энергия» касается всех ГЭС Ангаро-Енисейского каскада и потребует вложений 21 миллиарда рублей до 2026 года и 34 миллиарда рублей до 2046 года. Эти проекты компания финансирует за счёт собственных средств. Большое внимание уделяется социальным проектам как для своих сотрудников, так и для жителей региона. Работники предприятий En+ Group имеют возможность развиваться в профессии, учиться, проходить повышение квалификации. У них есть социальное страхование, санаторно-курортное лечение, работают программы помощи детям сотрудников и разные системы стимулирования. В 2018 году на эти цели потрачено 564 миллиона рублей. Если говорить о соцпрограммах для всех жителей, то это поддержка ХК «Байкал-Энергия». Также в сфере спорта реализуется проект «На лыжи!». Действуют программы в образовательной среде и главный среди них – сибирский фестиваль робототехники «Робосиб». Объем инвестиций составляет 500 миллионов рублей. Также важным направлением социальной ответственности En+ Group являются различные экологические программы. - Наша задача – не только развивать бизнес, не только фокусироваться на основном производстве, но и поддерживать устойчивое развитие региона, где мы находимся, - подытожил Михаил Хардиков. В рамках юбилейных мероприятий в En+ Group запланировали ряд интересных событий. Чтобы познакомить жителей и гостей Иркутска с историей энергосистемы региона, энергетики, вместе с «Клубом молодых ученых «Альянс» создали пешеходную экскурсию по городу. На ней каждый сможет узнать историю того, как в домах нашего региона появились свет и тепло, где жили и работали люди, благодаря которым сегодня существует энергосистема. Помимо экскурсии с гидом в сети Интернет будет доступен аудиогид. Первое крупное мероприятие состоится 22 сентября – его энергетики посвятили велосипедам. «Энергичный Велодень» - принципиально новый для Иркутска праздник. Все мероприятия, так или иначе связанные с этим видом транспорта, соберутся в одном месте. Помимо масштабного велозаезда по улицам города пройдет велодефиле, соревнования для детей на велосипедах, велоквест и другие элементы развлекательной программы. Зарегистрироваться на Велодень можно на сайте велоиркутск.рф. Главный праздник намечен в Иркутске на 4 сентября. В сквере Кирова состоится массовая развлекательная музыкально-интерактивная программа с концертом популярной группы. На фасаде здания правительства будет демонстрация 3D-mapping шоу, а закончится программа праздничным салютом. В декабре в Галерее В. Бронштейна откроется выставка, посвященная истории энергосистемы Иркутской области, о которой расскажут языком современного искусства. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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