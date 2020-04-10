Предприятия индустрии красоты просят включить в перечень продолжающих работать организаций Приангарья

Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Открытое обращение Байкальской ассоциации предприятий индустрии красоты (БАПИК) поступило в ТПП Восточной Сибири.

Как рассказал президент ТПП ВС Алексей Соболь, в обращении подписанном 64 организациями, изложены проблемы, с которыми столкнулись предприятия индустрии красоты Иркутской области в связи с распространением коронавирусной инфекции и введением в регионе соответствующих ограничительных мер.

В частности, подписанты констатируют, что необходимость приостановить работу в связи с введением на территории Приангарья режима повышенной готовности, привела к полному отсутствию у предприятий индустрии красоты доходов. В то же время у этих организаций возникли серьезные трудности по исполнению договорных обязательств, выплате кредитов и налогов, оплате арендных платежей, проведению расчетов по заработной плате и так далее, сообщает пресс-служба ТПП ВС.

Как отмечено в обращении, если сложившаяся ситуация продлится до конца апреля, это приведет к полной ликвидации малого и микро-бизнеса в области индустрии красоты, потеряют работу сотни специалистов, среди которых немало победителей международных и всероссийских чемпионатов, опытных мастеров и тренеров.

Алексей Соболь отметил, что ТПП Восточной Сибири поддерживает предлагаемые участниками БАПИК меры поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, палата обратилась в региональное правительство с просьбой включить предприятия индустрии красоты в перечень организаций, на которые не распространяется действие указа губернатора о приостановлении работы, при условии обязательного соблюдения ими санитарно-эпидемиологических норм и правил. Соответствующее обращение от имени ТПП ВС также будет направлено в ТПП России.