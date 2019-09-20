Предприятия Иркутской области представили свою продукцию на Международном форуме «Хлеб, ты — мир»

Иркутская область, 22.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Продукция четырёх предприятий Иркутской области представлена на Международном форуме «Хлеб, ты — мир», который проходит в Калужской области с 19 по 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Приангарья Вячеслава Козина.

На мероприятии представлена продукция предприятий, занимающихся заготовкой и переработкой дикорастущих пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений: ООО «Травы Байкала», ООО «Кедр», ООО «Кипрей» и ЗАО «Тайга продукт». Гости и участники форума могут попробовать дары сибирской тайги – кедровые орехи, а также познакомиться с ассортиментом производимой из растительного сырья продукции: фиточай, травяные сборы, варенье, джемы, сиропы и биологически активные добавки.

Заместитель главы регионального ведомства совместно с председателем правления Иркутского облпотребсоюза Ларисой Кулаковой и главным специалистом по хлебопечению Иркутского облпотребсоюза Натальей Дульцевой принимают участие в деловой программе форума.

СПРАВКА:

Международный форум «Хлеб, ты — мир» – масштабная коммуникационная площадка, объединяющая кооперацию, малый и средний бизнес, государственные структуры для формирования социальной и экономической активности граждан, развития сельских территорий и улучшения качества жизни людей. Форум проводится Центросоюзом Российской Федерации и администрацией Калужской области при поддержке правительства Российской Федерации. Участие в форуме принимают более 70 регионов России и делегации 36 стран мира.