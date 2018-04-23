Предприятия Иркутской области приглашают принять участие в конкурсе «100 лучших товаров»

Иркутская область, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Предприятия Иркутской области приглашают принять участие в ежегодном конкурсе «100 лучших товаров».

В региональном правительстве 23 апреля состоялось заседание комиссии по качеству и проведению регионального этапа всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в 2018 году под председательством министра экономического развития региона Евгения Орачевского. В мероприятии приняли участие директор Иркутского центра метрологии и стандартизации Евгений Курбатов, представители исполнительной власти.

В рамках заседания обсудили ход подготовки регионального этапа конкурса и вопрос по привлечению предприятий Приангарья для участия в этом мероприятии. Цель проведения регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России» – повышение качества и безопасности продукции, наполнение рынка качественными товарами отечественного производства.

Предприятия, желающие принять участие, должны до 21 мая 2018 года подать заявку.

– Мы приглашаем предприятия Иркутской области принять участие в конкурсе «100 лучших товаров». Таким образом компании не только повышают свою конкурентоспособность, улучшают имидж, но и расширяют рынок сбыта. Отмечу, что ряд крупных компаний участвует в конкурсе уже не первый год, представляя различный ассортимент продукции, – сказал Евгений Орачевский.