ТЕМЫ
Архив
< Апреля 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Сегодня
Экономика / Бизнес
23.04.2018

Предприятия Иркутской области приглашают принять участие в конкурсе «100 лучших товаров»

Иркутская область, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Предприятия Иркутской области приглашают принять участие в ежегодном конкурсе «100 лучших товаров».

В региональном правительстве 23 апреля состоялось заседание комиссии по качеству и проведению регионального этапа всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в 2018 году под председательством министра экономического развития региона Евгения Орачевского. В мероприятии приняли участие директор Иркутского центра метрологии и стандартизации Евгений Курбатов, представители исполнительной власти.

В рамках заседания обсудили ход подготовки регионального этапа конкурса и вопрос по привлечению предприятий Приангарья для участия в этом мероприятии. Цель проведения регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России» – повышение качества и безопасности продукции, наполнение рынка качественными товарами отечественного производства.

Предприятия, желающие принять участие, должны до 21 мая 2018 года подать заявку.

– Мы приглашаем предприятия Иркутской области принять участие в конкурсе «100 лучших товаров». Таким образом компании не только повышают свою конкурентоспособность, улучшают имидж, но и расширяют рынок сбыта. Отмечу, что ряд крупных компаний участвует в конкурсе уже не первый год, представляя различный ассортимент продукции, – сказал Евгений Орачевский.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске