Предприятиям-экспортерам Иркутской области в 2019 году будут возмещать затраты на транспортировку сельхозпродукции

Иркутская область, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область в 2019 году войдет в список регионов, предприятиям-экспортерам которых возмещаются затраты на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции, осуществляемой наземным транспортом. Договоренность об этом была достигнута на встрече министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева и губернатора Иркутской области Сергея Левченко, сообщает пресс-служба главы Приангарья. Дмитрий Патрушев обсудил с губернатором увеличение экспорта продукции АПК, развитие сельского хозяйства в области, в том числе вопросы господдержки отрасли. Как было отмечено на совещании, по итогам девяти месяцев текущего года экспорт продукции АПК из Иркутской области увеличился на 9% и составил 23,5 млн долларов США. Глава региона отметил, что сейчас область входит в первую пятерку субъектов Сибирского федерального округа по объемам реализуемой за рубеж сельхозпродукции и имеет значительный потенциал для наращивания производства и экспорта зерновых и технических культур. В этой связи стороны также обсудили возможность дополнительного финансирования проектов по созданию трех терминалов для хранения и отгрузки зерна. – Мы неплохо работаем в направлении развития экспорта сельхозпродукции, прежде всего в азиатские страны – это Монголия, Китай. Есть рост последние три года достаточно приличный. В национальном проекте есть задача, чтобы увеличить экспорт в 2,1 раза. Мы это сделаем, – подчеркнул глава Приангарья. – Напомню, что регион является лидером по вводу в оборот залежных земель в России. За два года мы значительно увеличили наши площади. В прошлом году на 39 тысяч гектаров и в этом – на 28,2 тысяч гектаров. Соответственно, ожидаем рост валового сбора урожая. Как сообщил Сергей Левченко, на встрече обсуждался вопрос поддержки Иркутского аграрного университета, который является ведомственным учреждением министерства сельского хозяйства РФ. Была достигнута договоренность, что в первой половине 2019 года вопросы срочного финансового характера будут закрыты. Также шла речь о развитии производства овощей закрытого грунта. – Обсудили несколько направлений, по которым нам будут оказывать помощь со стороны министерства по проектам строительства теплиц в городах области. По этим направлениям мы уже работаем. Договорились, что совместно поработаем для того, чтобы в кратчайшие сроки эти теплицы построили и начали снабжать жителей продукцией, – пояснил Сергей Левченко. На встрече Дмитрий Патрушев и глава региона затронули вопросы по налаживанию работы в сфере кредитования для сельхозпредприятий малых и средних форм. Были подведены итоги сельскохозяйственного сезона 2018 года. Урожай зерновых и зернобобовых в регионе, по данным статистики за 10 месяцев, составил 867 тысяч тонн. На уровне 2017 года сохранился сбор картофеля и овощей. Положительную динамику демонстрирует животноводческая отрасль Иркутской области. В текущем году увеличилось производство мяса крупного рогатого скота, рост наблюдается и в производстве свиней, овец и коз, молока. Увеличение показателей стало возможным, в том числе благодаря стабильной господдержке отрасли. По состоянию на начало декабря 2018 года, на эти цели из федерального бюджета было направлено более 1 млрд рублей. В настоящее время на территории Иркутской области оказывается поддержка 100 инвестиционным проектам, на которые уже выделено субсидий на сумму порядка полумиллиарда рублей. Особое внимание в регионе уделяется развитию малых форм хозяйствования. В этом году фермерам и сельхозкооперативам было предоставлено 225 млн рублей бюджетных средств. Как ожидается, стимулирование этого направления в перспективе позволит не менее чем на 10% увеличить производство и реализацию их продукции. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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