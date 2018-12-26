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Экономика / Бизнес
27.12.2018

Председатель Совета директоров ОК РУСАЛ ушёл в отставку

Москва, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - После шести лет успешной работы Маттиас Варниг ушёл с поста независимого неисполнительного директора и председателя Совета директоров одного из крупнейших производителей алюминия в мире ОК РУСАЛ.

«Я уверен, что могу передать своему преемнику компанию, прошедшую успешный путь развития. Моя задача выполнена», – сказал г-н Варниг.

«Принимая во внимание ожидаемое исключение компании из санкционного списка OFAC, мы оказались на новом этапе стратегического развития, которое затронет и Совет Директоров. Таким образом, именно сейчас настал оптимальный момент для смены председателя Совета директоров».

Маттиас Варниг был назначен членом Совета директоров ОК РУСАЛ в июне 2012 года и избран председателем Совета директоров в октябре 2012 года. За годы работы г-на Варнига в Совете директоров несмотря на целый ряд новых вызовов была успешно проведена масштабная реструктуризация бизнеса. В компании прошли мероприятия по оптимизации затрат и значительному сокращению долга. В итоге уже через несколько лет акционеры стали снова получать дивиденды. Планируется, что преемник г-на Варнига будет избран на следующем заседании Совета директоров, которое состоится 27 декабря 2018 года.

«Я хотел бы поблагодарить каждого сотрудника ОК РУСАЛ, Правление компании и своих коллег из Совета директоров за их активное участие и вклад в общий успех компании. Я хочу пожелать всем благополучия и дальнейшего развития», – сказал г-н Варниг.

По сообщению пресс-службы ОК РУСАЛ

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