Представителей туристической отрасли Приангарья приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства»

Иркутская область, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - До 20 декабря 2019 года на сайте welcomecup.ru продолжается прием заявок на участие в новом проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» – всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства». Представителей туристической отрасли Иркутской области приглашают принять в нем участие.

В агентстве по туризму Иркутской области рассказали, что целью проекта является раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства, кадровое обеспечение туристской отрасли.

Участие в конкурсе могут принять как состоявшиеся профессионалы, управленцы, руководители туристических и смежных организаций, так и начинающие специалисты и студенты.

– Для индустрии гостеприимства важно развивать туризм в каждом из регионов страны, обеспечить качественное обслуживание туристов на местах, поэтому особую важность представляет региональный этап конкурса. Оргкомитет проекта решил объявить конкурс среди регионов на проведение полуфиналов «Мастеров гостеприимства» в федеральных округах страны, – отметила вице-премьер РФ, председатель оргкомитета Ольга Голодец.

Конкурс «Мастера гостеприимства» пройдет в три этапа: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте конкурса, заполнить анкету и загрузить свое видеоприветствие с рассказом о любимом городе, регионе или другом туристическом объекте России. Отборочный этап конкурса пройдет в январе-феврале 2020 года. В рамках него эксперты конкурса будут оценивать общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции. Региональные полуфиналы будут проводиться с февраля по апрель в девяти регионах России. Финал состоится в апреле 2020 года и соберет 200 отраслевых специалистов.

Кроме знаний и компетенций участников будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Представить их на конкурс участники смогут, начиная с полуфиналов. Десять проектов-финалистов будут отобраны для дальнейшей акселерации и реализации в регионах.

Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти, а 25 победителей также получат сертификат на одну из образовательных программ MBA в Сколково.