Представители Роструда посетили Иркутский алюминиевый завод РУСАЛа

Шелехов, 17.03.19 (ИА «Телеинформ»), - 13 марта на Иркутском алюминиевом заводе компании РУСАЛ побывал заместитель начальника Управления Федеральной службы по труду и занятости Леонид Клигерман и представители министерства труда и занятости Иркутской области. Визитеров интересовало, как на предприятии организована работа с молодыми специалистами и с сотрудниками предпенсионного возраста, какие есть программы по обучению и повышению квалификации. Генеральный директор ИркАЗа Олег Буц рассказал, что компания РУСАЛ реализует целый ряд программ, направленных на привлечение и удержание молодежи, и все они в полной мере выполняются на шелеховском заводе. – Это, например, программа «Новое поколение», где мы работаем с молодыми специалистами из разных регионов, которые хотят работать на нашем предприятии, имеют хорошее образование, но пока не имеют опыта. Еще одна – «Школа мастеров». Это обучение сотрудников завода с привлечением внешних тренеров, направленное на развитие управленческих навыков. И, конечно же, наша профориентационная деятельность с основным поставщиком металлургических кадров – ИРНИТУ, – отметил генеральный директор ИркАЗа. На фото генеральный директор ИркАЗа Олег Буц с представителями Роструда В прошлом году совместно с шелеховским Центром занятости завод запустил новую программу – стажировки для выпускников вузов. Всего за 4 месяца оплачиваемые стажировки на ИркАЗе по этой программе прошли 4 человека – специалисты в области экономики, финансов и закупок. РУСАЛ ведет активную профориентационную деятельность и в средних образовательных учреждениях. Для школьников предприятия компании проводят ознакомительные экскурсии, научно-популярные шоу и квесты. С 2018 года совместно со школами Иркутска, Шелехова и ИРНИТУ реализуется проект «РУСАЛ-класс» – подготовительные курсы для старшеклассников, желающих поступить в вуз по металлургическому направлению. Ежегодно по всей России под эгидой РУСАЛа проводится олимпиада «13 элемент. Alхимия будущего». Компания также поддерживает школьные команды, участвующие во всероссийских чемпионатах Junior Skills и «Робофест». В компании также действует ряд программ по повышению квалификации. Это, в первую очередь, программа «БС-250», направленная на подготовку руководящих сотрудников из числа собственных работников. Отдельное внимание уделяется формированию кадрового резерва. По внутренним правилам РУСАЛа на каждую ключевую должность на предприятии должно быть подготовлено не менее двух кандидатов. Резервисты имеют возможность получать высшее или дополнительное образование за счет компании, а также перенимать опыт коллег-наставников. Что касается сотрудников предпенсионного возраста, то сегодня на ИркАЗе работает почти 250 таких специалистов. Они задействованы в разных подразделениях завода, как в производственных, так и в сервисных. – Эти люди – проверенные временем работники, настоящие профессионалы своего дела. На заводе востребованы их знания и навыки. Поэтому если возникнет ситуация, что кому-то из них в силу возраста или по состоянию здоровья станет тяжело справляться с работой, мы будем рассматривать возможности переобучения этих людей на более легкие специальности. Такую программу мы сейчас обсуждаем с местным Центром занятости населения, – объяснил директор по персоналу ИркАЗа Сергей Шишкин. Гости также побывали на производстве, где смогли увидеть готовую продукцию ИркАЗа, современное оборудование. В ходе экскурсии генеральный директор рассказал им о мощностях завода, основных рынках сбыта, экологической модернизации, а также о благотворительных программах, которые компания РУСАЛ реализует на территории Шелехова и Шелеховского района. Подводя итог визита, Леонид Клигерман отметил высокий уровень организации системы наставничества на ИркАЗе и работы с молодыми сотрудниками, подчеркнул необходимость повсеместного внедрения подобных стандартов. СПРАВКА: Компания РУСАЛ является крупнейшим работодателем Шелехова и Шелеховского района. На территории города работает три предприятия, входящие в ее состав: Иркутский алюминиевый завод, АО «Кремний», предприятие «СУАЛ-ПМ». Общее число сотрудников составляет почти 4000 человек. По сообщению пресс-службы ИркАЗа ОК РУСАЛ ирказ

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