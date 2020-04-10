Представители ТПП Восточной Сибири поучаствовали в заседании банковского совета

Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Меры финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции обсудили участники координационного банковского совета при губернаторе Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ТПП Восточной Сибири.

Представители банков рассказали о льготных программах кредитования, реализуемых во исполнение решений президента и правительства страны, а также о специальных антикризисных продуктах, разработанных для субъектов МСП. Кроме того, предпринимателям были даны разъяснения по условиям предоставления кредитных каникул.

– Сегодня мы услышали, что все необходимые решения по банковским программам приняты, и основная задача – как можно быстрее запустить эти механизмы, помочь предпринимателям в получении беспроцентных кредитов и реструктуризации уже действующих, – отметил президент Союза «ТПП ВС» Алексей Соболь.

Он также подчеркнул, что в сложившейся ситуации важным направлением работы органов власти и институтов поддержки бизнеса является информационная поддержка предпринимателей. В частности, при ТПП Восточной Сибири работает «горячая линия» для предпринимателей: 8 (3952) 33-51-00, а на официальном сайте палаты создан специальный раздел «STOP.Паника», в котором собрана вся необходимая информация по принимаемым федеральным и региональным мерам поддержки.