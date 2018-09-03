Представительские павильоны Приангарья планируют открыть в Подмосковье, Китае и Монголии

Иркутская область, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область планирует открыть свои торговые представительские павильоны в Улан-Баторе (Монголия), в Маньчжурии (КНР) и в распределительном центре «Фуд Сити» в Подмосковье.

Об этом на пресс-конференции 3 сентября сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

– Мы уже разговаривали на этот счет с губернатором, есть поддержка. Думаем, что совместно с агентством инвестиционного развития мы этот вопрос решим, – заявил глава регионального Минсельхоза.

Эти павильоны, как ожидается, будут работать на постоянной основе.