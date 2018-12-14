|Экономика / Бизнес
|13.12.2018
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Презентация Иркутской области проходит в Торгово-промышленной палате РФ
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Иркутская область, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Презентация Иркутской области проходит в Торгово-промышленной палате Российской Федерации в Москве.
О социально-экономическом потенциале региона собравшимся рассказал глава Приангарья Сергей Левченко, сообщает пресс-служба губернатора. В ТПП сейчас работает экспозиция, посвященная Приангарью. В мероприятии принимают участие президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь, представители бизнеса Иркутской области и других регионов России.
В завершении мероприятия глава региона поздравил всех с Днем Конституции.
– Основной закон Российской Федерации, принятый четверть века назад, заложил фундамент дальнейшего развития российского государства по пути демократии, формирования гражданского общества, уважения прав и свобод каждого человека. Уверен, что формирование высокой правовой культуры, обеспечение верховенства Основного закона во всех сферах жизни – необходимые условия для эффективной реализации стратегии развития современной России. Мы хотим видеть свою страну великой и могучей державой, а Иркутскую область – благополучным и процветающим регионом, – сказал Сергей Левченко.
Также глава региона сегодня принял участие в торжествах, посвященных 25-летию Конституции РФ, которые прошли в столице с участием главы России Владимиром Путиным.
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