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13.12.2018

Презентация Иркутской области проходит в Торгово-промышленной палате РФ

Иркутская область, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Презентация Иркутской области проходит в Торгово-промышленной палате Российской Федерации в Москве.

О социально-экономическом потенциале региона собравшимся рассказал глава Приангарья Сергей Левченко, сообщает пресс-служба губернатора. В ТПП сейчас работает экспозиция, посвященная Приангарью. В мероприятии принимают участие президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь, представители бизнеса Иркутской области и других регионов России.

В завершении мероприятия глава региона поздравил всех с Днем Конституции.

– Основной закон Российской Федерации, принятый четверть века назад, заложил фундамент дальнейшего развития российского государства по пути демократии, формирования гражданского общества, уважения прав и свобод каждого человека. Уверен, что формирование высокой правовой культуры, обеспечение верховенства Основного закона во всех сферах жизни – необходимые условия для эффективной реализации стратегии развития современной России. Мы хотим видеть свою страну великой и могучей державой, а Иркутскую область – благополучным и процветающим регионом, – сказал Сергей Левченко.

Также глава региона сегодня принял участие в торжествах, посвященных 25-летию Конституции РФ, которые прошли в столице с участием главы России Владимиром Путиным.

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