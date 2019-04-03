Президент Союза «ТПП ВС» Алексей Соболь встретился с Генконсулом Узбекистана Юсупом Кабулжановым

Иркутск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь 4 апреля провел рабочую встречу с Генконсулом республики Узбекистан в Новосибирске Юсупом Кабулжановым. В ходе встречи стороны обсудили возможности развития внешнеэкономического сотрудничества между предпринимателями Иркутской области и Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба ТПП ВС, в мероприятии приняли участие специалисты представительства МИД России в Иркутске, департамента поддержки предпринимательства и ВЭД ТПП ВС, а также представители ООО «Ангария», ООО «Агротех Гумат» и торговой сети «Слата».

Приветствуя присутствующих, Алексей Соболь напомнил, что 2019 год для палаты юбилейный – ей исполняется 45 лет. Все эти годы основным направлением деятельности ТПП ВС было и остается создание благоприятных условий для развития отечественного предпринимательства, защита интересов бизнеса на всех уровнях. В настоящий момент в состав Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири входят более 300 организаций, в том числе крупные промышленные предприятия, банки, вузы, общественные организации и другие.

Юсуп Кабулжанов сообщил, что на протяжении последних лет Иркутская область является одним из основных торговых партнеров Узбекистана. Основу экспорта региона в республику составляют продукты лесопереработки, импорт традиционно представлен фруктами и овощами, в меньшей степени импортируются товары народного потребления. Генконсул также высоко отозвался о роли ТПП ВС в развитии деловых международных связей между предпринимателями.

– В то же время сотрудничество бизнес-структур Иркутской области и Узбекистана развито не в полной мере, несмотря на огромный потенциал в сфере торговли и выставочно – ярмарочной деятельности, – подчеркнул Алексей Соболь. – Считаю, что в интересах расширения взаимодействия нам всем необходимо активизировать усилия. В частности, определить потенциальных партнеров в торговых отношениях, на регулярной основе производить обмен коммерческими предложениями, устанавливать прямые связи между предпринимателями.

В рамках текущего визита между Генеральным консульством Узбекистана в Новосибирске, руководством Союза «ТТП ВС» и представителями бизнеса были достигнуты договоренности об участии в совместных мероприятиях, способствующих укреплению деловых контактов между предпринимателями. В частности, Юсуп Кабулжанов пригласил присутствующих принять участие в инвестиционном форуме, который пройдет в республике Узбекистан в конце мая. В свою очередь, Алексей Соболь пригласил иностранных гостей посетить международный форум, посвященный 45-летию Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, который состоится в Иркутске в конце лета.