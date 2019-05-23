Президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь: поддержка предпринимательства на местах – важнейший приоритет в деятельности палаты

Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Соглашение о сотрудничестве подписали союз «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» и НО «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области». Подписи под документом поставили президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь и председатель АМО Вадим Семёнов.

Торжественная церемония заключения соглашения состоялась 23 мая на площадке четвертого Братского экономического форума, сообщает пресс-служба ТПП.

В соответствии с документом, основными направлениями сотрудничества являются: содействие развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на местах, формирование благоприятной среды для ведения бизнеса, экспертиза законопроектов, направленных на поддержку предпринимателей, организация и проведение бизнес-миссий и многое другое.

Фото пресс-службы ТПП Восточной Сибири

– Соглашение является важной основой для реализации совместных проектов по экономическому развитию муниципальных образований, содействию в укреплении бизнес-сектора на местах, – подчеркнул Алексей Соболь.– И Торгово-промышленная палата, и Ассоциация муниципальных образований – это две крупные площадки, где слышат голос регионального предпринимательства и знают его проблемы, где формируются актуальные законодательные инициативы. Поэтому для нас соглашение – не просто договор на бумаге, а пусковая кнопка для активного развития бизнеса в муниципалитетах Приангарья.

Президент ТПП Восточной Сибири также отметил, что сейчас в территориях региона идут важные процессы: активно развивается микробизнес, появляются инновационные виды деятельности, и у Торгово-промышленной палаты есть соответствующие инструменты и опыт, чтобы поддержать эти процессы. В частности, Алексей Соболь акцентировал внимание бизнеса на возможности использования площадки ТПП ВС для поиска партнеров и презентации новых инвестиционных проектов.