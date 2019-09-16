Президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь принял участие в Первом форуме по зеленой инженерии

Иркутск, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Открытие новых направлений сотрудничества предпринимателей России и Китая по реализации совместных инновационных проектов станет результатом работы Первого форума по зеленой инженерии. Такую уверенность выразил президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексей Соболь, приветствуя участников мероприятия, организованного Ассоциацией технических университетов России и Китая (АТУРК). В церемонии открытия форума приняли участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко, ректор ИРНИТУ, член совета союза «ТПП ВС» Михаил Корняков, руководство и представители 15-ти китайских и девяти российских вузов, сообщает пресс-служба ТПП. – Безусловно, сегодня АТУРК является именно той площадкой, которая предоставляет уникальную возможность для международного сотрудничества в области разработки и внедрения самых передовых научных технологий, – подчеркнул Алексей Соболь. – Мы много говорим о социальных лифтах для молодёжи, поэтому особенно важно, что данный форум создает условия для её интеллектуальной и творческой самореализации, помогает выявить талантливых и амбициозных людей, которые сегодня так нужны нашей экономике. Как отметил Алексей Соболь, в настоящее время в Иркутской области, как и по всей стране, формируется новая модель экономики – экономики высокой добавленной стоимости и цифровизации, зеленых технологий и инновационных производств. В рамках реализации национальных проектов перед регионом поставлены амбициозные задачи – по темпам и качеству развития добиться лидерства не только в Восточной Сибири, но и в России. И в этой связи большие надежды возлагаются на научное сообщество и на сотрудничество региональных университетов с ведущими техническими вузами Китая. Президент ТПП Восточной Сибири выразил убеждение, что насыщенная повестка форума послужит хорошей основой для выработки по-настоящему дельных инициатив, которые не только укрепят партнерские связи между университетами России и Китая, но и откроют новые горизонты для сотрудничества китайских и российских предпринимателей. СПРАВКА: Ассоциация технических университетов России и Китая была учреждена в 2011 году с целью расширения возможностей по установлению и развитию сотрудничества между вузами двух стран. Сегодня в нее входят более 60-ти университетов, в которых обучается свыше 1 млн 670 тысяч человек. ИРНИТУ является членом данной международной организации с 2018 года.

В рамках Первого форума по зеленой инженерии рассматриваются вопросы управления отходами, зелёных технологий, энергоэффективности и геоинформационного обеспечения рационального природопользования. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: алексей соболь

иркутск

ирниту

михаил корняков

сергей левченко

тпп восточной сибири Тэги: View the discussion thread.