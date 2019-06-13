Президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь встретился с губернатором китайской провинции Хэйлунцзян

Харбин, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь принял участие во встрече губернатора Иркутской области Сергея Левченко с губернатором китайской провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао. Об этом сообщает пресс-служба ТПП Восточной Сибири.

Мероприятие, в котором также участвовали заместитель министра экономического развития региона Марина Петрова и директор Центра поддержки малого и среднего предпринимательства Иркутской области Наталья Давыдова, состоялось 14 июня в Харбине, накануне открытия VI Российско-Китайского ЭКСПО.

Участники встречи обсудили вопросы укрепления торгового и инвестиционного сотрудничества, расширения взаимодействия в рамках ярмарочно-выставочной деятельности, развития туризма и другие. Губернатор Ван Вэньтао подчеркнул, что Хэйлунцзян занимает первое место в КНР по объему торговли с Россией, а Иркутская область является давним и надежным партнером провинции. Он также выразил уверенность, что такие встречи и в дальнейшем будут играть важную роль в укреплении связей между двумя территориями.

Алексей Соболь, отметил, что Торгово-промышленную палату Восточной Сибири связывают давние дружеские и партнерские отношения с Китаем и, в частности, с провинцией Хэйлунцзян. Так, именно при активном содействии ТПП ВС в свое время были открыты представительства ТПП РФ в Шанхае и в Пекине. В 2006 году палатой заключено Соглашение о сотрудничестве с Международной Торговой валатой Харбина, а в 2015 году подписано Соглашение о сотрудничестве с Комитетом по содействию международной торговле провинции Хэйлунцзян.

– Стратегическое партнерство, географическая близость, положительная динамика роста экономики Китая способствуют развитию внешнеэкономических связей и инвестиционному сотрудничеству между нашими регионами, – подчеркнул Алексей Соболь. – Поэтому палата всегда активно участвует в организации бизнес-миссий и выставок, на которых предприниматели Иркутской области могут презентовать свои товары и услуги, провести переговоры и наладить деловые контакты.

Президент ТПП ВС пригласил зарубежных коллег принять участие в выставке-ярмарке в рамках Байкальского международного форума партнеров, который пройдет в Иркутске 15-17 августа и будет приурочен к 45-летию Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири.