Президент ТПП ВС Алексей Соболь: государственная поддержка технологических проектов – основной инструмент акселерации малого бизнеса

Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Финансовая поддержка со стороны государства – одно из важнейших направлений решения задач, обозначенных в федеральном проекте «Акселерация малого и среднего предпринимательства». Такое заявление сделал президент Союза «ТПП Восточной Сибири» Алексей Соболь, комментируя идею проведения семинара «Государственная поддержка технологических проектов», сообщает пресс-служба организации.

Мероприятие пройдёт 30 мая на площадке Технопарка ИРНИТУ при активном участии других организаций-членов ТПП ВС. Президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири напомнил, что разработка механизма акселерации является составной частью действующего национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

При этом нацпроектом поставлены амбициозные задачи по вовлечению в предпринимательскую деятельность граждан России: число занятых в малом бизнесе к 2024 году должно вырасти почти на 6 млн человек. Не менее масштабная задача обозначена и в соответствующем региональном проекте – численность работающих в малом бизнесе Приангарья, включая индивидуальных предпринимателей, должна увеличиться в два раза и составить к 2024 году 380 тысяч человек.

– Данный национальный проект направлен на активный рост субъектов МСП, который невозможен без совместных усилий государства и частного бизнеса, – подчеркнул Алексей Соболь. – Это значит, что в ближайшие годы малый бизнес должен расти в полтора раза быстрее, чем крупный. Конечно, это огромный вызов и для предпринимателей, и для органов власти, и в то же время – это большие возможности, это внедрение новых инструментов развития и поддержки предпринимательства.

Алексей Соболь подчеркнул, что одним из таких инструментов, который Иркутская область может весьма эффективно использовать, и который прямо предусмотрен нацпроектом, является акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства. Создание системы акселерации предполагает, в частности, упрощенный доступ малого бизнеса к инфраструктуре технопарков и получение государственных субсидий при размещении инновационных производств на их территориях.

Регистрация на семинар осуществляется до 28 мая на сайте ИРНИТУ .