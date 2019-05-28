Президент ТПП ВС Алексей Соболь: положения Стратегии пространственного развития страны необходимо учитывать и власти, и бизнесу

Иркутская область, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Точки роста Иркутской области, обозначенные в Стратегии пространственного развития России, нужно учитывать при разработке программных документов, законопроектов, а также планов развития бизнеса.

Такое мнение высказал президент Союза «ТПП Восточной Сибири» Алексей Соболь по итогам общественных слушаний на тему «Стратегия пространственного развития России до 2025 года и Иркутская область», сообщает пресс-служба ТПП.

Мероприятие прошло 28 мая в «Точке кипения – Иркутск» под руководством председателя Интеллектуального делового клуба «Байкальские стратегии» Галины Кузняной. Участниками обсуждения стали представители академической и вузовской науки, бизнеса, общественных объединений, органов государственной власти и местного самоуправления. Активное участие в слушаниях приняли члены Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири.

– Неправильно думать, что нашему региону не нашлось места в этой Стратегии. Обсуждаемый документ содержит перечень перспективных экономических специализаций для всех территорий России, в том числе и для Восточной Сибири, – отметил Алексей Соболь. – В частности, Иркутск назван среди 20-ти центров экономического роста – это города, образующие крупные городские агломерации, которые обеспечивают вклад в экономический рост страны более 1% ежегодно. Отдельно в Стратегии отмечены перспективные точки роста, в которых сложились условия для формирования научно-образовательных центров мирового уровня. Иркутская область также вошла в их число.

По мнению Алексея Соболя, так как выделенные для регионов точки роста влияют на осуществление государственной поддержки экономики каждого конкретного субъекта РФ, ТПП Восточной Сибири обязательно будет их учитывать при выработке предложений к планам развития Иркутской области, а также при внесении законодательных инициатив по вопросам экономического развития региона.

Председатель Комитета по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности ТПП ВС Марина Григорьева заметила, что Стратегией пространственного развития также запланировано экологическое оздоровление водных объектов и сохранение уникальных водных систем, включая озеро Байкал. Поэтому вопросы территориальной целостности региона и жизнедеятельности Байкальской природной территории, развития туризма будут и впредь в приоритете деятельности комитета.

Президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь подчеркнул, что общественные слушания – это продолжение работы по взаимодействию общества и органов власти в целях поиска и реализации оптимальных для Иркутской области стратегических решений. В частности, такое направление сотрудничества предусмотрено Декларацией, заключенной в 2018 году между Правительством Иркутской области, Союзом «ТПП ВС», областным отделением Российского союза промышленников и предпринимателей, Интеллектуальным деловым клубом «Байкальские стратегии» и региональными объединениями «Деловая Россия» и «Опора России».