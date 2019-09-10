Президент ТПП ВС Алексей Соболь принимает участие в работе Всемирной федерации торговых палат в Москве

Иркутская область, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы международного экономического сотрудничества, развитие предпринимательской деятельности и межрегиональных связей, а также повышение роли института торгово-промышленных палат в данных процессах – именно эти темы станут основными на встрече членов Генерального совета Всемирной федерации торговых палат с руководством ТПП РФ и региональных торгово-промышленных палат России.

Мероприятие пройдет 11 сентября в конгресс-центре ТПП РФ в Москве. Участие в обсуждении примет президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь, сообщает пресс-служба организации.

– Обозначенные в повестке заседания темы представляют интерес для всех региональных торгово-промышленных палат, – отметил Алексей Соболь. – ТПП РФ в настоящее время – это признанный институт поддержки и развития предпринимательства в России. Кроме того, палата активно проявляет себя на международной арене: во многих зарубежных странах работают представительства ТПП РФ, палата является членом большинства международных бизнес-объединений, активно развивает сотрудничество с торгово-промышленными палатами других стран. Как следствие, обсуждение новых направлений взаимодействия региональных ТПП с Всемирной федерацией торговых палат чрезвычайно актуально, особенно для Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, учитывая соседство нашего региона со странами АТР.

Алексей Соболь также рассказал, что в рамках мероприятия запланирована презентация общей концепции Всемирного конгресса торговых палат, который ТПП РФ предлагает провести в Москве в 2023 году. Ожидается, что предстоящая встреча станет одним из ключевых этапов продвижения заявки ТПП РФ на право проведения указанного конгресса в России.