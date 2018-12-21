При министерствах Иркутской области собираются создать единые бухгалтерские службы

Иркутская область, 23.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Единые бухгалтерские службы планируется создать при министерствах Иркутской области. В них будет осуществляться бухгалтерский (бюджетный) учёт финансово-хозяйственной деятельности областных подведомственных организаций. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Первым на новую систему перейдёт министерство культуры и архивов Иркутской области. Министр культуры и архивов региона Ольга Стасюлевич сообщила, функции по ведению бухгалтерского и бюджетного учёта всех 29 подведомственных учреждений (это областные театры, музеи, библиотеки, образовательные учреждения сферы культуры) и самого министерства будут переданы в Государственное казенное учреждение Иркутской области «Единый центр обслуживания в сфере культуры».

Переход произойдет поэтапно в течение 2019 года. Для его проведения создана рабочая группа, в состав которой вошли представители министерства культуры и архивов Иркутской области, министерства финансов региона и информационно-технического центра Иркутской области.

– Создание единого центра обслуживания необходимо для повышения эффективности и прозрачности работы бухгалтерских служб учреждений, а также минимизации расходов на бухгалтерское обслуживание. Оно позволит унифицировать отчетность в соответствии с законодательством, централизовать информацию для получения сводной аналитической отчётности, оптимизировать затраты на эксплуатационную, техническую поддержку программного обеспечения, увеличить степень достоверности учетных данных и оперативно готовить все виды отчётности, – сказала Ольга Стасюлевич.

Министр финансов Иркутской области Наталья Бояринова рассказала, что в Иркутской области действует 612 автономных, казенных, бюджетных учреждений и органов власти, которые самостоятельно осуществляют ведение бухгалтерского и бюджетного учета. При этом даже в маленьких учреждениях, где работает 15-20 человек, существует бухгалтерия с главным бухгалтером, кассиром, бухгалтером-операционистом.

– Ведение бухгалтерского и бюджетного учета для подведомственных учреждений, впрочем, как и для органов власти, не является основной задачей, установленной уставами данных учреждений. Это вспомогательная функция, которая способствует решению основных задач. Централизация бухгалтерского учета ведёт к повышению прозрачности проводимых операций, их качества и достоверности, а также повышению эффективности использования бюджетных средств. Предложение по созданию единых бухгалтерских служб было обсуждено с губернатором, он выразил поддержку, – сказала Наталия Бояринова.

Переход на новую систему позволит уменьшить число бухгалтеров в учреждениях. Так, в «Едином центре обслуживания в сфере культуры», который будет вести бухгалтерский и бюджетный учёт 29 учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов, и самого министерства, будет работать 51 специалист. Таким образом, численность работников в сфере бухгалтерского учета сократится на 33%, экономия бюджетных средств в 2020 году составит 37%, это 21 млн рублей. Расходы на создание и содержание центра в 2019 году составят 28 млн, они будут обеспечены по государственной программе «Развитие культуры» на 2019-2024 годы.

– Ключевая задача очень простая: средства, которые мы с вами высвобождаем, пойдут на конкретные дела, а не на осуществление вспомогательных функций. Сегодня технологический уровень ведения бухгалтерского учета серьезно изменился и позволяет выполнять его дистанционно, – сказал председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Аналогичные меры реализуют на федеральном уровне. В 2018 году девять федеральных органов власти подписали с федеральным казначейством соглашение по передаче полномочий по ведению бюджетного учета в федеральные казенные учреждения. В следующем году на централизованный учет перейдут ещё 14 федеральных органов власти и почти 300 бюджетных казенных учреждений. Также централизованные бухгалтерии созданы в сфере культуры шести субъектов Российской Федерации, везде отмечен положительный эффект.