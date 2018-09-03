Приангарье рассчитывает с 2019 года экспортировать пшеницу в Китай

Иркутская область, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Экспорт пшеницы, выращенной в Приангарье, в КНР может стартовать уже с 2019 года. Об этом на пресс-конференции 3 сентября сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Как ожидается, в сентябре-октябре этого года в Иркутскую область придут специалисты из КНР. Они проверят зерно на карантин, соответствие условиям хранения, посмотрят на оснащение всем технологическим оборудованием. При благоприятном исходе будет дано разрешение на экспорт пшеницы из Приангарья в Китай.

– Надеюсь, это произойдет в конце этого года либо в следующем. Это нормальная схема – мы сейчас соберем урожай, успеем его подсушить и будем вполне готовы поставлять пшеницу не только в Монголию, но и в Китай, – отметил министр.

Напомним, в настоящее время Иркутская область экспортирует зерно в Монголию. Единственный нюанс – поставки не круглогодичные, они принимаются до 1 июня, после этого до следующего урожая монгольская таможня перестает пропускать зерно пшеницы. Ежегодно в Монголии в конце ноября делается оценка собственного урожая и на ее основе рассчитывают, сколько зерна необходимо закупить. Всего в эту страну в 2018 году было поставлено свыше 5,5 тысячи тонн продовольственной пшеницы.

Всего, по оценкам регионального Минсельхоза, Приангарье способно экспортировать до 100 тысяч тонн зерна ежегодно.

– Поскольку к 2020 году мы ставим задачу выйти на 1 млн тонн зерна, то в первую очередь мы должны закрыть внутренние потребности по продовольственной пшенице. Мы сразу, конечно, это не сделаем, потому что 155 тысяч тонн муки заместить за короткий срок сложно. С учетом выхода 0,75 кг муки с килограмма зерна потребуется около 210 тысяч тонн пшеницы, а плюс то, что мы уже перерабатываем, нам нужно 300 тысяч тонн зерна. Кроме того, необходимо закрыть потребность в качественном фуражном зерне, – отметил Илья Сумароков.