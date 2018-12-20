|Экономика / Бизнес
|20.12.2018
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Приангарье в 2018 году осталось на 13 месте в рейтинге турпривлекательности субъектов РФ
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Иркутская область, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область по итогам 2018 года вошла в первую группу рейтинга туристической привлекательности субъектов РФ – «Золотую двадцатку», – заняв 13 место. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Приангарья со ссылкой на региональное агентство по туризму.
Ежегодное исследование, посвященное развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов, проводили Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России».
Критериями для оценки развития туристической отрасли российских регионов стали: уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, значимость туристической отрасли в экономике региона, доходность отрасли туризма и гостеприимства региона, развитие санаторно-курортной отрасли региона, популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней, популярность региона у иностранцев, туристская уникальность, криминогенная обстановка, интерес к региону в интернете как к месту отдыха, продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве.
Для составления рейтинга были использованы данные за 2017 год и январь-сентябрь 2018 года, предоставленные Росстатом, министерством внутренних дел РФ, сведения Единого государственного реестра объектов культурного наследия, а также информация по количеству в поисковой системе Яндекс по ключевым словам: «Отдых в + наименование региона».
В соответствии с принципами работы ЦИК «Рейтинг» в исследовании учитывались мнения и оценки представителей экспертного сообщества – в этом случае специалистов медиагруппы «Отдых в России», в которую входят журнал о внутреннем и въездном туризме и сайт «Отдых в России», информационные порталы «Российский туризм», «Инвестиции в туризм», а также глянцевый журнал и интернет-портал для англоязычной аудитории «Tourism & Leisure in Russia».
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