Приангарье в мае лидировало в Сибири по показателю наименьшего индекса потребительских цен на продукты

Иркутская область, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В мае 2019 года Иркутская область в рейтинге 10 регионов СФО заняла первое место по показателю наименьшего индекса потребительских цен на продовольственные товары. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на руководителя службы потребительского рынка и лицензирования региона Сергея Петрова.

По данным Иркутскстата, в мае этого года по отношению к апрелю индекс потребительских цен на продовольственные товары, включая алкогольные напитки, составил 99,98%. В целом по России и Сибирскому федеральному округу индексы потребительских цен на продовольственные товары составили 100,41% и 100,43% соответственно. С начала этого года – май 2019 года к декабрю 2018 года – темп роста потребительских цен на продовольственные товары в регионе составил 103,02%, что ниже, чем в среднем по России и СФО (103,47%).

– Кроме того, в мае 2019 года зафиксирована дефляция на розничном рынке продовольствия без учета роста цен на алкогольные напитки. Цены на продовольственные товары по сравнению с апрелем снизились в среднем на 0,1%. Иркутская область стала единственным регионом СФО, где наблюдалась дефляция, – говорят аналитики.

Для смягчения последствий инфляции для населения области продолжается работа по дальнейшему развитию социальных проектов, предполагающих реализацию отдельных продовольственных товаров первой необходимости с минимальными торговыми надбавками. Всего в Приангарье различные социальные проекты реализуются более чем в 1200 предприятиях торговли.

Еще одним направлением работы по сдерживанию роста цен является предоставление сельхозтоваропроизводителям достаточного количества мест на ярмарках. По данным муниципалитетов, с начала года в регионе проведено более 900 ярмарок.