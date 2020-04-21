Приангарью на медоборудование для больниц выделили 846 миллионов рублей

Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутской области из федерального бюджета выделили 846 млн рублей на медоборудование для больниц. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на врио главы региона Игоря Кобзева.

– Мы продолжаем перепрофилировать и модернизировать лечебные учреждения, создавая дополнительные места для приема пациентов с диагнозом коронавирус. Формируем необходимый запас средств индивидуальной защиты для медперсонала и жителей региона. Иркутская область получит на эти цели дополнительно 846 млн рублей из федерального бюджета. До конца недели мы должны заключить контракты, в первую очередь на закупку оборудования, – сказал Игорь Кобзев 21 апреля во время заседания оперативного штаба.

Врио губернатора также подчеркнул, что регион готов проводить до двух тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции в сутки.

– За прошедшие сутки обследован 971 человек. При необходимости мы можем проводить в два раза больше тестов, – подчеркнул Игорь Кобзев.

На сегодняшний день лабораторные исследования на COVID-19 проводятся в следующих лабораториях: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», Иркутский научно-исследовательский противочумный институт, ИОЦ СПИД, ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина», ООО Юнилаб-Иркутск, ФБУН «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека», ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр».

С начала марта проведено 27 тысяч 625 исследований клинического материала на новый коронавирус.