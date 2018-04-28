Принят базовый стандарт для МФО

Российская Федерация, 30.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Центробанк РФ принял и утвердил базовый стандарт совершения микрофинансовыми организациями операций на финансовом рынке. Это более чем актуально на сегодняшний день, ведь только российский рынок микрозаймов оцениваются сейчас в 270 млрд рублей. Нет ничего удивительного в том, что данная услуга пользуется огромной популярностью среди жителей страны: получать займы в банках порой оказывается сложно, а многие МФО готовы предоставить даже кредит на карту с плохой историей.

Как сообщает пресс-служба Банка России, принятый им базовый стандарт определяет условия, порядок и основные принципы совершения операций по выдаче микрозаймов и привлечению микрофинансовыми организациями денежных средств физических лиц.

«В частности, МФО должна максимально полно и подробно информировать заемщика об условиях договора, а если условия выдачи займа предполагают заключение договора страхования — предоставить заемщику сведения о страховой организации, предмете договора, предусмотренных договором страховых случаях и исключениях из них, страховых премиях, сроках действия договора и порядке выплат. Если микрофинансовая организация передает право требования по займу иному лицу, то, согласно стандарту, она обязана уведомить об этом заемщика в 15-дневный срок», - сказано в пресс-релизе регулятора.

Кроме того, вновь принятый базовый стандарт предусматривает обязательную оценку получателя микрозайма, причем эта процедура не должна ограничиваться анализом документов, предоставленных заимодавцем: необходимо также привлекать информацию из сторонних источников и, в частности, из бюро кредитных историй. Эта мера позволит оградить получателя от слишком большого кредита, который он заведомо не сможет вернуть в срок и с необходимыми процентами.

Также Центробанк сегодня выступает с инициативой ограничения круга лиц и организаций, которые могут выдавать ипотечные, потребительские кредиты и микрозаймы. Так, при участии специалистов министерства финансов и парламентариев Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ уже разработан проект закона, который позволит выдавать кредиты под залог недвижимости лишь тем финансовым организациям, которые находятся под надзором Банка России, либо уполномочены Агентством ипотечного жилищного кредитования.